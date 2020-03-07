https://static.news.ru/photo/36abda92-6064-11ea-8bbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOCAR/facebook.com

Соглашение ОПЕК+ будет актуально и страны в будущем вернутся к ограничению добычи нефти согласно потребностям рынка. Такого мнения придерживаются в государственной нефтяной компаний Азербайджана (SOCAR).

В целом, я полагаю, что формат ОПЕК+ сохранит свою актуальность, и в будущем может быть снова поднят вопрос о совместных квотах на ограничение нефтедобычи в соответствии с потребностью рынка ввиду более низких цен, — заявил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.

Ранее вице-президент Лукойл Леонид Федун заявил, что после разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять в день от $100 млн до $150 млн.

Федун считает, что цена за баррель нефти упадёт примерно до $40, если учитывать объём российского экспорта в 5 млн баррелей в день. Если сделка с ОПЕК будет сохранена, цена на нефть установится на уровне $60 за баррель.

Как писал NEWS.ru, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия прекратит сделку с ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. Министр нефти Ирана Бижан Зангане пояснил журналистам, что Россия была готова продлить сделку ОПЕК+, но другие страны посчитали текущие условия недостаточными. По его словам, ОПЕК не будет принимать решений о сокращении добычи нефти без России.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает, что отсутствие координации между Россией и ОПЕК является очень тревожным звонком. Он нанесёт серьёзный удар по рыночным настроениям и нефтяные котировки будут снижены.