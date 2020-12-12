SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти

https://static.news.ru/photo/0f07e1e2-3ddc-11eb-85ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Компания SOCAR Trading (торговая «дочка» компании SOCAR, ГНКАР) выиграла тендер на закупку туркменской нефти, производимой Eni Turkmenistan. Об этом сообщает независимое ценовое агентство Argus Media.

Таким образом азербайджанская компания, занимающаяся операциями по продаже нефти и газа на международных рынках, смогла вернуть в свой портфель часть углеводородов, закупаемых с 2017 года организацией Vitol в Туркмении. SOCAR Trading в тендере удалось обойти крупнейших игроков нефтяного рынка — ENOC, Vitol, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и Trafigura.

Ожидается, что благодаря данным изменениям увеличатся поставки туркменского сырья по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан за счёт уменьшения транзита через Махачкалу и Новороссийск.

Сообщается, что Eni Turkmenistan будет отгружать порядка 30–40 тысяч тонн в месяц окаремской нефти в течение следующего года. Между тем экспорт данного сырья из Туркмении вырос до 341 тысячи тонн с 310 тысяч тонн годом ранее. Весь объём вывозится танкерами в направлении Махачкалы для дальнейшей прокачки в Новороссийск.