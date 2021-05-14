SOCAR будет поставлять нефтепродукты «Роснефти» в Европу

https://static.news.ru/photo/1323c970-b4ca-11eb-91af-96000091f725_660.jpg Фото: RosneftRu/facebook.com

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о поставке нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие государства Восточной Европы. Об этом сообщает Sputnik.

В настоящее время согласовываются детали, — сказал представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Отмечается, что курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Подписание документов позволит компании укрепить свои позиции в международной торговле нефтью и газом.

Ранее SOCAR заявила о выходе из капитала совместного со Сбербанком предприятия «СОКАР Энергоресурс». Компания также прекратила участие в проекте по управлению Антипинским НПЗ и месторождениями дочерней компании завода ООО «НКНП».