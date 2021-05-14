SOCAR будет поставлять нефтепродукты «Роснефти» в Европу

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о поставке нефтепродуктов «Роснефти» на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие государства Восточной Европы. Об этом сообщает Sputnik.
В настоящее время согласовываются детали, — сказал представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Отмечается, что курировать продажи и общение с украинскими контрагентами будет швейцарский офис SOCAR Trading. Подписание документов позволит компании укрепить свои позиции в международной торговле нефтью и газом.
Ранее SOCAR заявила о выходе из капитала совместного со Сбербанком предприятия «СОКАР Энергоресурс». Компания также прекратила участие в проекте по управлению Антипинским НПЗ и месторождениями дочерней компании завода ООО «НКНП».