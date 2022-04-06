Собянин выделил 5,5 млрд рублей на грузовые авиаперевозки в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 5,5 млрд рублей грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр» для поставок в Москву, сообщает argumenti.ru. До конца 2022 года самолёты компании должны будут доставить в столицу около 20 тысяч тонн критически важных грузов. Это лекарства, продукты питания, оборудование и комплектующие.

Правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объёме 5,5 млрд рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр» — крупнейшего грузового авиаперевозчика России. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Авиаперевозки будут идти как из городов России, так и из-за рубежа. Это позволит восстановить логистику, нарушенную введением санкций. А услугами компании «Волга-Днепр» для оперативной доставки в столицу смогут воспользоваться любые компании.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что правительство Москвы продолжает упорную работу по повышению устойчивости экономики и социальной сферы города. Он напомнил, что на прошлой неделе на федеральном уровне были приняты важные решения, предоставляющие бизнесу отсрочки по уплате налогов и упрощающие импорт.