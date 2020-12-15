Собянин: власти сохранят соцподдержку в любой экономической ситуации

https://static.news.ru/photo/3b956aae-3f85-11eb-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва обладает одной из самых разветвлённых и мощных систем социальной поддержки в РФ. Она сохранится вне зависимости от экономической ситуации, заявил мэр мегаполиса Сергей Собянин. Чиновник также поблагодарил тех, кто помогает пожилым людям с доставкой продуктов и решением бытовых проблем.

Огромное спасибо всем, кто помогает старшему поколению с доставкой продуктов, решением бытовых проблем и просто добрым словом, которое часто бывает важнее, чем материальная поддержка. Москва располагает самой разветвлённой и мощной системой соцзащиты в стране, которую мы сохраним, несмотря на любые проблемы и дефициты, — рассказал градоначальник во время выступления в Мосгордуме.

Он также поведало количестве пациентов с коронавирусом в столичных больницах. По словам градоначальника, в настоящее время в стационарах находятся примерно 12 тысяч заболевших COVID-19. При этом он отметил, что ежедневно выявляются тысячи новых случаев заболевания. Мэр добавил, что власти Москвы добились серьёзных успехов в борьбе с пандемией. По сравнению с весной, столица живёт в условиях минимальных ограничений.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в столице выявлено свыше пяти тысяч новых случаев заражения. Кроме того, скончались 73 пациента. Всего за время пандемии в Москве заболели более 700 тысяч человек. Из них выздоровели 545,4 тысячи и более 10 тысяч умерли.

В целом по России за сутки зафиксировано 26,5 тысячи случаев заболевания. Из больниц выписаны 26,4 тысячи пациентов. Умерли 596 человек. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились свыше 2,7 млн человек, из которых более 2,1 млн выздоровели. Жертвами инфекции стали 48,5 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в российских больницах находятся 216 тысяч пациентов с коронавирусом. Около 900 тысяч заболевших (80%) лечатся амбулаторно. Министр добавил, что регионы не испытывают дефицита больничных коек для ковид-пациентов.