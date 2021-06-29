Кафе и рестораны в Москве поддержат отсрочками по платежам и субсидиями

Московский градоначальник Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В целях смягчения последствий введённых ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания, — говорится в сообщении ведомства.

Так, кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей, заведения включат в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.

Отсрочка распространится на платежи за третий квартал 2021 года, если помещение арендуется у города. В таком случае сроки уплаты переносятся до конца года.

Максимальный размер субсидий составит миллион рублей. Эти средства можно будет направить на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей и процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции и на средства индивидуальной защиты для сотрудников.

Как сообщалось ранее, с 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы в своём Telegram-канале рассказал, где и как можно проверить такой код.