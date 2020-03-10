https://static.news.ru/photo/5e07ec2c-62c4-11ea-80a6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать в столице дополнительный орган для взаимодействия с федеральными исполнительными властями — оперативный штаб по экономическим вопросам города.

Это поможет реализовать постановление правительства о комиссии по повышению устойчивости развития экономики России, а также обеспечить устойчивое экономическое развитие мегаполиса, следует из документа, размещённого на сайте мэрии.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с правительством кризисную ситуацию на нефтяных рынках. Глава государства поручил премьер-министру собрать и возглавить оперативный штаб по реагированию на обвал цен на углеводороды.

Цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума в $31,34. Обвал происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.