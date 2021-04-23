Собянин рассказал, сколько услуг МФЦ вскоре переведут в онлайн-формат

https://static.news.ru/photo/71b60374-a451-11eb-859e-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 30% услуг центров «Мои документы» в этом году переведут в онлайн-формат.

По его словам, благодаря цифровизации специалисты уже справились с задачей по клиентоориентированности в сервисах МФЦ. Он подчеркнул, что по данному показателю центры конкурируют с лучшими образцами коммерческих банков.



Сейчас следующая задача — убрать все лишние хождения, которые там есть, все максимально. В этом году 30% переведем в режим онлайн, только онлайн, — сказал Собянин во время заседания дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера».



NEWS.ru является официальным информационным партнером проходящего с 19 по 23 апреля в ВШЭ форума.

Ранее в Москве открылся новый флагманский центр «Мои документы», консультируют посетителей в котором роботы Даша и Алекса.