Собянин рассказал о состоянии отраслей экономики Москвы в пандемию

Несмотря на пандемию коронавируса, подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются к происходящему и чувствуют себя нормально. Об этом в интервью РИА Новости рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, всё будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально, — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, текущее состояние экономики Москвы по своим показателям превышает уровень 2019 года по большинству направлений.

В то же время департамент экономической политики Москвы сообщил, что оборот пострадавших от пандемии отраслей столицы превысил уровень 2020 года на 55%.

Ранее сообщалось, что участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину об организации в столице условий для более эффективной работы курьерских служб. Речь идёт о льготных условиях по оплате парковки и допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта.