Собянин рассказал о состоянии отраслей экономики Москвы в пандемию
Собянин: Большинство отраслей экономики Москвы чувствуют себя нормально
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:43, 26 ноября 2021
Сергей СобянинФото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press
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Несмотря на пандемию коронавируса, подавляющее большинство отраслей экономики Москвы адаптируются к происходящему и чувствуют себя нормально. Об этом в интервью РИА Новости рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, всё будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально, — подчеркнул градоначальник.
По словам Собянина, текущее состояние экономики Москвы по своим показателям превышает уровень 2019 года по большинству направлений.
В то же время департамент экономической политики Москвы сообщил, что оборот пострадавших от пандемии отраслей столицы превысил уровень 2020 года на 55%.
Ранее сообщалось, что участники рынка экспресс-доставки направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину об организации в столице условий для более эффективной работы курьерских служб. Речь идёт о льготных условиях по оплате парковки и допуске автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта.