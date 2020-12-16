Собянин: помощь от властей Москвы получили около 50 тысяч предприятий

https://static.news.ru/photo/eb698356-3f8b-11eb-b7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Москвы в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) оказало помощь почти 50 тысячам предприятий, обеспечивающих рабочими местами около 800 тысяч человек, заявил глава мегаполиса Сергей Собянин во время выступления с отчётом перед депутатами городской думы.

Он добавил, что на основе предложений бизнесменов власти начали реализовывать программу по предоставлению 13 субсидий, благодаря которым малый и средний бизнес может получить средства на покупку нового оборудования и продвижение своего продукта внутри РФ и за её пределами.

Мы также запустили городскую кредитную программу, в рамках которой предприятия могут реструктурировать старые займы и получить новые стабилизационные кредиты под процент в 1,5-2 раза ниже рыночных ставок, — отметил градоначальник.

Собянин также сообщил, что инвестиции в экономику столицы выросли почти на 2% в 2020 году, превысив сумму в 3 трлн рублей. Мэр отметил, что руководство Москвы не намерено сокращать государственные инвестиции в инфраструктуру, так как это вызовет снижение общей экономической активности.

Он добавил, что Москва обладает одной из самых разветвлённых и мощных систем социальной поддержки в РФ. Она сохранится вне зависимости от экономической ситуации. Чиновник также поведал о количестве пациентов с коронавирусом в столичных больницах. По словам градоначальника, в настоящее время в стационарах находятся примерно 12 тысяч заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вводить в столице жёсткий локдаун в связи с пандемией коронавируса нет необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Столичный градоначальник отметил, что сейчас в Москве нет того роста заболеваемости COVID-19, как это было весной.