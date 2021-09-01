Собянин опроверг мнение о том, что Москва живёт на доходы регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против идеи о том, что Москва аккумулирует в своём бюджете доходы регионов. Об этом мэр рассказал на II марафоне «Новое знание».

Он продемонстрировал презентацию с финансовыми показателями столицы. По ней видно, что в 2020 году 57% трансфертов региональным бюджетам оплачены с московских налогов.

Действительно, есть такая история, когда говорят, что вот вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живём, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет, — заявил Собянин.

Он добавил, что жители Москвы отдали другим регионам, их пенсионерам и пациентам больниц свыше 800 млрд рублей в 2020 году.

Ранее эксперты назвали разницу между зарплатами россиян в Москве и регионах. Зачастую зарплаты в столице оказывались на 40–50% выше, чем в российских регионах.