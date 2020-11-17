Собянин оценил эффект от скидок на проезд в метро во внепиковое время

https://static.news.ru/photo/90a7c85c-28d3-11eb-af83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперимент в московской подземке со скидками на проезд во внепиковое время на двух линиях дал свои результаты. Пассажиропоток стал меньше, рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Градоначальник рекомендовал работодателям скорректировать график, чтобы сотрудники могли ездить не в час пик.

В начале ноября [2020 года] мы вдвое снизили тариф для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в непиковое время по будням — до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Скидкой ежедневно пользуются около 85 тысяч человек. Пока это только эксперимент, но мы видим, что в часы пик пассажиров все-таки стало поменьше, — написал чиновник.

Собянин добавил, что на «Тушинской», «Кузьминках» и «Лухмановской» пассажиров стало меньше почти на 4%. А лучший эффект был 11 ноября на «Беговой» — минус 8%. Комментируя ситуацию в городе с COVID-19, он заявил, что медики за прошлую неделю (с 9 по 15 ноября) выявили 41 тысячу случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, что в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

Он отметил, что стабилизировалась заболеваемость в основной группе риска, среди граждан старше 65 лет — 5–6 тысяч случаев COVID-19 в неделю. По его мнению, это означает, что дистанционная форма обучения — эффективное средство профилактики распространения недуга. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего в Москве заболели более полумиллиона человек, из которых 3771 выздоровел и 7,9 тысячи скончались. В целом по России за сутки прирост заражений составил 22,4 тысячи, из больниц по выздоровлении выписаны 22 тысячи пациентов, жертвами коронавируса стали 442.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, есть ли положительный эффект от перевода школьников на дистанционное обучение в рамках борьбы с коронавирусом. По его словам, это эффективное средство профилактики распространения заболевания.