Собянин объявил о поддержке пищевой и фармацевтической отраслей Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики столицы, сообщают argumenti.ru. Он отметил, что в ближайшие дни запускаются программы льготного кредитования для предприятий обеих отраслей.

Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведём до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы они могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности. Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы, — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в последние годы эти отрасли в столице динамично развивались. По данным градоначальника, объём отгруженной продукции вырос на 40% благодаря серьёзным вложениям и программам импортозамещения. Это чрезвычайно важно и для экономики, и для безопасности города, добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичная мэрия и правительство России разрабатывают комплекс мер поддержки жилищного строительства, ипотеки и всей строительной отрасли Москвы. По его мнению, стройка — это одно из важнейших направлений для экономики и социального развития столицы.