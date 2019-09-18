https://static.news.ru/photo/fbf26e50-d9b0-11e9-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Gynzanov/Global Look Press

В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Он отметил, что в республике действует эквайринг, принимаются карты, в том числе международных платёжных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта быть не должно. Сроки запуска сервиса будут зависеть от кредитных организаций. добавил Мамута.

Эксперты уверены, что новая услуга в Крыму будет востребована, так как регионе нет банкоматов большинства российских банков, пишет газета « Известия ».

Как ранее писал News.ru, Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина. Услуга доступна держателям карт Mastercard и Visa, выпущенных любыми российскими банками.