Снижение зарплат россиян достигло рекордного уровня из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/0a119458-432c-11eb-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Отставание начисленного фонда оплаты труда от нормальных значений достигло рекордного уровня в октябре текущего года. Это напрямую связано со второй волной коронавируса.

Выводы сделаны на основе исследования «СберИндекса» и сервиса «Работа.ру». Сильно отклонялся от нормы начисленный фонд оплаты труда весной и летом, приводит выдержку из исследования РБК.

В апреле и мае работникам выплатили на 6,1% и 7,7% меньше, чем до карантинных мер. После снятия карантина ситуация стала лучше: в июле отклонение от нормы составило 2,5%, в августе — 1%.

Но осенью на фоне второй волны коронавируса россияне вновь получили значительно меньше выплат, чем могли бы в отсутствие пандемии. В сентябре отклонение ФОТ составило 5,5% от нормы, в октябре показало самое большое значение за год — 8,9%. Это прямое следствие второй волны пандемии.

Самые заметные падения зарплат зафиксированы в гостиничном бизнесе и общепите. Оно составило 11,3%. В транспорте и логистике — 8,3%, сфере услуг ЖКХ — 6,3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты снизились в двух третях стран мира или росли медленнее из-за пандемии коронавируса. Особенно сильно кризис сказался на женщинах и низкооплачиваемых работниках.