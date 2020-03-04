https://static.news.ru/photo/508d9ef8-5df5-11ea-98d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1–1,25%. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский не считает это решение неожиданным. В комментарии NEWS.ru он пояснил, что рынки, согласно фьючерсам, торгуемым на бирже CME, заранее сигнализировали об этом снижении.

Неожиданностью скорее стало то, что ставку снизили не 17–18 марта во время заседания Федрезрева, а в рядовой день. Чем обусловлена такая спешка, сказать сложно. Возможно, чиновники ФРС США испугались, что индекс не доживёт до этих чисел, а если доживёт, то падение будет настолько большим, что начнётся паника и необратимые последствия. Поэтому и решили не дожидаться обвала и начать заливать ликвидностью разрастающуюся панику, — сообщил NEWS.ru Капустянский.

Говоря про реакцию рубля на это событие, эксперт отметил, что для российской валюты главной движущей силой является всё же стоимость нефти, а все остальные факторы либо усугубляют, либо улучшают ситуацию.

Именно продажи от нефти и газа остаются одними из критически важных статей доходов бюджета. В свою очередь, динамика цен на чёрное золото зависит от предстоящего заседания ОПЕК+, главной интригой которого являются два вопроса: будут ли приняты дополнительные меры поддержки рынка нефти в виде новых ограничений на добычу нефти, а также на какой объём решат сократить добычу. На 600 тыс. баррелей в сутки, как рекомендовала техническая группа ОПЕК+, или на 1 млн баррелей в сутки, как предлагают чиновники энергетического блока Саудовской Аравии, — заявил Капустянский.

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе важную роль будет играть Россия — именно из-за неё до сих пор не были приняты новые меры поддержки. Эксперт не исключил, что таким образом «выбиваются более благоприятные условия».

Если на предстоящем заседании ОПЕК+ новые меры поддержки приняты не будут, этот факт может сильно ударить по нефтяным котировкам. При этом эффект может быть отложенным. Нефть начнёт «валиться» не сразу, а во время новой волны паники на фоне дальнейшего распространения короновируса, — считает аналитик.

Он уточнил, что вслед за нефтью в этом случае продолжит падение и рубль, его курс может дойти до 70 рублей за доллар.

В свою очередь снижение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила благоприятно отразится на рубле, но это не будет фактором трендообразующим, — подытожил Капустянский.

Как писал NEWS.ru, впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1–1,25%. Таким образом Федрезерв отреагировал на разрушающие последствия для рынков от эпидемии коронавируса. Российские индексы позитивно отреагировали на этот шаг — МосБиржа завершила торги в плюсе на 2%, а РТС увеличился на 4,2%. Доллар во вторник потерял 40 копеек, остановившись на отметке 66,04 рубля, а в моменте падал до 65,3 рубля.