https://static.news.ru/photo/54cdd376-21c2-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cathrin Maller/M.i.S./Global Look Press

Таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет России 300 млрд рублей за три года в случае снижения беспошлинного порога для интернет-торговли.

Расчёты Федеральной таможенной службы (ФТС) приводит «Интерфакс». Согласно выдвинутой ранее Правительством РФ инициативе, с 1 января 2020 года порог стоимости товаров, не облагаемых пошлиной, могут снизить с €500 до €200. В таком случае в первом полугодии 2020 года поступления в бюджет от таможенных платежей составят около 1,9 млрд рублей. Во втором полугодии предлагается снизить порог до €100 — бюджет от этого получит приблизительно 3,5 млрд рублей.

При предусматриваемом снижении до €50 в 2021 году и введении платежа в €1 за каждое отправление государство заработает 79,8 млрд рублей.

Наконец, введение лимита в €20 и повышении платежа за отправление до €3 в 2022 году принесёт бюджету около 222,8 млрд рублей.

Как передавал NEWS.ru, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), которая объединяет отечественные предприятия электронной коммерции, обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, так как это приведёт к убыткам государства. Данное мнение противоречит позиции ФТС. НАДТ привела в пример США, где порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа повысили с $200 до $800.