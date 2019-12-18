Таможенные платежи могут принести в федеральный бюджет России 300 млрд рублей за три года в случае снижения беспошлинного порога для интернет-торговли.
Расчёты Федеральной таможенной службы (ФТС)
При предусматриваемом снижении до €50 в 2021 году и введении платежа в €1 за каждое отправление государство заработает 79,8 млрд рублей.
Наконец, введение лимита в €20 и повышении платежа за отправление до €3 в 2022 году принесёт бюджету около 222,8 млрд рублей.
Как передавал NEWS.ru, Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), которая объединяет отечественные предприятия электронной коммерции, обратилась к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов, так как это приведёт к убыткам государства. Данное мнение противоречит позиции ФТС. НАДТ привела в пример США, где порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа повысили с $200 до $800.
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