Снижение объёмов добычи российской нефти сочли выгодным для страны Нефтяник Бессель: снижение объёмов добычи российской нефти выгодно для страны

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Снижение объёмов добычи российской нефти выгодно для страны, сообщил исполнительный вице-президент нефтесервисной компании

NewTech Services Валерий Бессель. Это позволяет сэкономить затраты на саму добычу, объяснил он в разговоре с RTVI. Так специалист оценил доклад Международного энергетического агентства, по которому в апреле добыча нефти и конденсата упала на 960 тысяч баррелей в сутки, что стало минимумом для РФ с ноября 2020 года.

То есть чем больше мы тратим денег на добычу, тем меньше у нас прибыль. Учитывая, что западные страны сами создали искусственный дефицит нефти, цена на неё выросла. Если бы год назад нам кто-то сказал, что нефть будет стоить по $106 за баррель, мы бы рассмеялись этому эксперту в лицо. Но благодаря этому наши расходы на добычу теперь падают, а выручка за счёт высокой цены на нефть растёт. Или, как минимум, не падает, — сказал Бессель.

Он добавил, что поставщики из России вместо Европы могут торговать с Азией.

В свою очередь президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что при высокой стоимости нефти Россия предоставляет покупателям ощутимые скидки из-за логистических проблем. Но всё же, по его мнению, цена остаётся выгодной: бюджет рассчитан на $42 за бочку, а РФ получает более $70 даже с учётом скидки.

10 мая МИД Франции заявил, что ввод эмбарго на нефть из России — вопрос нескольких дней. При этом власти Франции надеются повлиять на главу кабмина Венгрии Виктора Орбана, чтобы он изменил мнение в отношении введения данного запрета.