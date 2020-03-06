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Нефть марки Brent опустилась до 47,76, а WTI — до 43,92 долларов за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года. Это произошло на фоне опасений за спрос на сырьё и неопределённости перспектив сделки ОПЕК+.

Инвесторы опасаются негативного влияния коронавируса на мировую экономику в целом и спрос на нефть в частности. Так, аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Reuters, прогнозируют, что мировое потребление нефти в первой половине 2020 года может сократиться на 1,6 млн баррелей в день, а в целом за год — примерно на 300 тысяч баррелей в день.

4 марта стало известно, что основные нефтедобывающие страны потеряли в совокупности около $10 млрд доходов из-за падения цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса.

5 марта ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Ранее в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия предусмотрела запасной вариант сокращения добычи нефти на случай, если Россия откажется усилить действующие ограничения на встрече стран ОПЕК+. Эр-Рияд, опасаясь, что эпидемия коронавируса обрушит спрос на топливо, предложил дополнительно сократить добычу к действующей квоте. Созванный техкомитет ОПЕК+ рекомендовал 24 странам-участницам усилить сокращение добычи нефти ещё на 600 тыс. б/с к действующей квоте в 1,7 млн б/с на второй квартал. Россия тогда отказалась соглашаться и взяла время на внутренние консультации, писал NEWS.ru.