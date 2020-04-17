Снижение ключевой ставки обсудят на заседании ЦБ 24 апреля

https://static.news.ru/photo/6dcdb0fa-8089-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля. Повышение ставки глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает маловероятным сценарием.

Мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров, — цитирует ТАСС Набиуллину.

Она также отметила, что на заседании будет рассмотрен целый «спектр различных экономических сценариев», с учётом которых специалисты определят варианты для смягчения денежно-кредитной политики и шаги, «какими целесообразно двигаться».

Как писал NEWS.ru, по словам Набиуллиной, на прошедшей неделе в стране был отмечен небольшой рост экономической активности. По её данным, с 7 по 13 апреля в РФ потребительские кредиты выросли на 0,2%. Однако данные показатели уступают темпам роста за предыдущие недели. Как отметила Набиуллина, в регуляторе зафиксировали повышение инфляционных ожиданий со стороны граждан государства. Данное явление она назвала временным.