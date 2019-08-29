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Концерн «Газпром» ожидает в 2019 году снижения экспорта «голубого золота» в дальнее зарубежье. Об этом заявил замначальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин.

Мы вернёмся на уровень 2017 года — примерно 192 млрд кубометров газа, это снижение на 4-4,5% от уровня 2018 года, — цитирует Мальгина РБК .

Собеседник издания пояснил, что речь идёт в случае реализации худшего сценария. Согласно базовым прогнозам, корпорация ожидает поставить в Европу 194-198 млрд кубометров газа.

Также концерн ожидает снижения средневзвешенной цены на газ в Европе по сравнению с 2018 годом на 13%.

Как писал News.ru, ранее глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников сообщил, что корпорация в данный момент находится в безрисковой зоне в плане графика строительства трубопровода «Северный поток — 2».