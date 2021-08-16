СМИ: запуск «Северного потока — 2» позволит снизить цены на газ

Цены на газ в Европе могут снизиться после запуска «Северного потока — 2» и наращивания поставок «Газпромом», заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперт уточнил , что дальнейшему снижению цен должно поспособствовать введение в эксплуатацию новых СПГ-мощностей в США и других странах в 2023–2025 годах. При этом нельзя исключить дальнейшего роста цен на газ: высокие цены должны поспособствовать принятию решений по новым СПГ-проектам.

Ранее цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь. «Оператор ГТС Украины» 16 августа предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объёме до 15 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал 0,65 млн куб. м. На август российская компания и вовсе не бронировала допмощности.