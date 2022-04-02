СМИ: Запад признал невозможность парализовать экономику России

Несмотря на попытки Запада парализовать экономику России, страна продолжает выполнять свои долговые обязательства. Про мнению экспертов, это может быть связано с опасениями, что дефолт скажется на государстве сильнее, чем на остальном мире. Об этом сообщил Business Insider.

Издание пишет , что многие инвесторы сомневались, что российская сторона окажется в состоянии оплатить долг, учитывая масштаб наложенных в её отношении санкций. Однако в конце марта Москва направила платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов.

Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесёт по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру, — говорится в статье.

Кроме того, эксперты отметили, что до начала специальной операции на Украине облигации «Газпрома» и ВТБ давали высокую доходность, что может означать, что Россия способна платить по долгам.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что власти Украины рассчитывают получить часть замороженных и конфискованных активов России на восстановление экономики и инфраструктуры после специальной военной операции. По его словам, речь может идти о сумме $400–500 млрд.

Он пояснил, что в эту сумму входят замороженные в западных странах активы Центробанка России на сумму $300 млрд. По словам экономического советника, ещё $100 млрд Украина может получить из замороженных активов ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.