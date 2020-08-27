СМИ вычислили миллиардеров из РФ в списке лиц с «золотым паспортом» Кипра

Телеканал Al Jazeera выпустил расследование о лицах, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2017-2019 годах. Данные из закрытой части этого списка, где приводилась только общая информация без имён, указывают на российских миллиардеров.
Катарский телеканал назвал фамилии 33 россиян — обладателей так называемых «золотых паспортов», а также дал описание семи человек из закрытого списка. Один из них — человек 1972 года рождения с состоянием $2,7 млрд, который получил гражданство вместе с женой и деловым партнёром. Ещё одно лицо из списка — девелопер 1996 года рождения с таким же состоянием, также получившим гражданство с женой и партнёром. Как
Среди других миллиардеров, вошедших в перечень, могут быть член совета директоров LetterOne и набсовета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв, владелец сети отелей Azimut, гостиницы «Метрополь» и завода «Карат» Александр Клячин и совладелец Globaltrans Константин Николаев. Осведомлённый источник подтвердил, что в списке Al Jazeera речь идёт именно об этих лицах.
В РБК отметили, что двух оставшихся фигурантов закрытого досье вычислить не удалось. Одному из них приписывают связь с Олегом Дерипаской, другого назвали женой олигарха.
Как писал NEWS.ru, в марте власти Кипра решили аннулировать «золотые паспорта» трёх иностранцев-инвесторов. В ноябре 2019 года аналогичную меру применили к 26 лицам, среди которых мог быть Дерипаска, по данным СМИ. Впрочем, представители российского бизнесмена его причастность к этому событию опровергли.
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