СМИ вычислили миллиардеров из РФ в списке лиц с «золотым паспортом» Кипра

https://static.news.ru/photo/4af7ec80-e899-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press

Телеканал Al Jazeera выпустил расследование о лицах, получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2017-2019 годах. Данные из закрытой части этого списка, где приводилась только общая информация без имён, указывают на российских миллиардеров.

Катарский телеканал назвал фамилии 33 россиян — обладателей так называемых «золотых паспортов», а также дал описание семи человек из закрытого списка. Один из них — человек 1972 года рождения с состоянием $2,7 млрд, который получил гражданство вместе с женой и деловым партнёром. Ещё одно лицо из списка — девелопер 1996 года рождения с таким же состоянием, также получившим гражданство с женой и партнёром. Как выяснил РБК, эти данные указывают на владельцев группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

Среди других миллиардеров, вошедших в перечень, могут быть член совета директоров LetterOne и набсовета «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичёв, владелец сети отелей Azimut, гостиницы «Метрополь» и завода «Карат» Александр Клячин и совладелец Globaltrans Константин Николаев. Осведомлённый источник подтвердил, что в списке Al Jazeera речь идёт именно об этих лицах.

В РБК отметили, что двух оставшихся фигурантов закрытого досье вычислить не удалось. Одному из них приписывают связь с Олегом Дерипаской, другого назвали женой олигарха.

Как писал NEWS.ru, в марте власти Кипра решили аннулировать «золотые паспорта» трёх иностранцев-инвесторов. В ноябре 2019 года аналогичную меру применили к 26 лицам, среди которых мог быть Дерипаска, по данным СМИ. Впрочем, представители российского бизнесмена его причастность к этому событию опровергли.