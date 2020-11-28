СМИ: вопреки пандемии некоторые россияне начали больше зарабатывать

https://static.news.ru/photo/6c2efa68-32dd-11eb-9312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ вызвала падение зарплат практически во всех областях. В некоторых сферах доходы граждан не изменились. Но представители ряда специальностей в период вспышки заболевания наблюдают рост заработной платы. По информации экспертов рынка труда, падение уровня предлагаемых зарплат в вакансиях в разгар и первый месяц после пандемии едва отыгралось небольшим ростом осенью.

Существенный рост зарплатных предложений зафиксирован лишь в октябре, когда конкуренция на рынке труда стабилизировалась и окончательно достигла своих «допандемических» значений, — цитирует портал «Ридус» руководителя службы исследований сервиса по поиску работы Марию Игнатову.

В 2020 году максимальный ежемесячный прирост предлагаемых доходов фиксируют в нескольких сферах: в области домашнего персонала (+1,3%, с 41 774 рублей в январе до 46 297 рублей в октябре), в науке и образовании (+0,7%, с 39 158 рублей до 41 150 рублей), на госслужбе ( на 0,4%, с 42 777 рублей до 44 035 рублей), в сфере безопасности ( на 0,4%, с 43 537 рублей до 45 048 рублей). Кроме того, на 0,3% в месяц увеличивались предлагаемые доходы в области закупок, инсталляции и сервиса, юридических услуг, строительства и недвижимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователи СК России возбудили за последние девять месяцев порядка 1,4 тыс. уголовных дел о невыплате заработной платы. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил, что в текущем году задолженности работодателей перед работниками выросли. Так, по данным Роструда, более 182 тыс. сотрудников в 2 тыс. компаний не получили заработную плату.

Бастрыкин подчеркнул, что из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, следователи нацелены «не на осуждение предпринимателей, а на возмещение ущерба, причинённого преступлениями». Он добавил, что более 450 уголовных дел были прекращены, так как работодатели погасили задолженности.