Власти США признают, что не имеют рычагов влияния на Россию и Германию и уже не способны помешать завершению строительства «Северного потока — 2». В Белом доме также согласились, что санкции в отношении газопровода бессмысленны.
Об этом
Собеседники агентства отметили, что в ситуации, когда невозможно остановить строительство газопровода, американские власти решили сконцентрироваться на противодействии другим российским проектам в энергетической сфере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии готовится к санкциям США в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Власти страны считают, что завершение строительства газовой магистрали в течение 30 дней позволит избежать санкционных мер. Немецкий МИД не исключает, что анонсированные в ближайшее время Вашингтоном дисциплинарные меры могут затруднить прокладку газопровода в особой экономической зоне Дании.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен