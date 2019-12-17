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Москва и Минск согласовали схему, по которой Белоруссии будут возмещены потери от налогового манёвра в нефтяной отрасли. С этой целью Россия введёт обратный акциз для белорусских НПЗ.

Сумма субсидий может составить до $1,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на источники. Предприятия Белоруссии смогут получать налоговый вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках...