СМИ: в ОПЕК+ пока нет единого мнения по вопросу повышения квот на добычу

https://static.news.ru/photo/6a48e422-4e5b-11eb-a65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны — участницы сделки ОПЕК+ на данный момент, за несколько часов до онлайн-обсуждения перспектив сделки, пока не имеют единого мнения о целесообразности повышения квот на добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки с февраля 2021 года.

Пока однозначного мнения среди министров нет. Посмотрим, что они решат на встрече, — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства подчеркнул, что технический комитет ОПЕК+ во время онлайн-совещания накануне не дал рекомендаций о повышении квот на добычу нефти.

Ранее NEWS.ru писал, что страны — участницы ОПЕК+ могут продлить соглашение до конца 2022 года и даже дальше, рассказал 19 декабря в Эр-Рияде министр энергетики Королевства Саудовская Аравия принц Абдель Азиз бен Салман на совместной пресс-конференции с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с.

18 декабря цены на нефть Brent впервые с марта 2020 года поднимались до $52 за баррель.