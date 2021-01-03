СМИ узнали, сколько власти тратят на федеральные каналы

https://static.news.ru/photo/f327eca8-4e19-11eb-a602-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Федеральные телеканалы получили по итогам 2019 года государственные субсидии на десятки миллиардов рублей. Деньги, в частности, шли на производство «социально значимых проектов», трансляцию программ в населённых пунктах с населением меньше 100 тыс. человек.

Телеканал НТВ за 2019 год получил 1,3 млрд рублей. Но при этом выручка телеканала сократилась на 11%, до 16 млрд рублей, пишет URA.RU со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Долги НТВ при этом за год увеличились вдвое и достигли 2,3 млрд рублей.

ВГТРК получила из бюджета 26 млрд рублей. В состав компании входят телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Культура». RT из этой же группы компаний досталось 22,3 млрд рублей.

Первому каналу была выделена разовая субсидия в 2,5 млрд рублей на производство и распространение контента, в 2020 году телеканал получил на эти же цели 5,5 млрд рублей.

Отчётность за 2020 год ещё не опубликована.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров объяснил, почему отказался снимать дальше «Дом-2». По его словам, проект перестал быть рентабельным и руководство телеканала попросту решило его закрыть.