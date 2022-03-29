СМИ узнали о возможной передаче Renault своей доли в АвтоВАЗе

В качестве варианта ухода с российского рынка французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

В настоящее французская корпорация владеет 68% акций российской компании, ещё 32% находятся у госкорпорации «Ростех».

По данным агентства, передачи доли является для Renault наиболее предпочтительным вариантом. Это позволит освободить компанию от юридических обязанностей.

При этом Ростех не может забрать себе долю французов, поскольку находится под санкциями.

Решение о приостановке деятельности в России руководство Renault приняло по итогам заседания совета директоров Renault Group. 21 марта в компании заявляли о возобновлении производства машин на заводе в Москве. Renault объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка компании в Москве существует с 2005 года.

Автоэксперт портала BFM.ru Алексей Аксёнов в этой связи заявил, что концерну Renault «приказали, как и всем», приостановить работу в России на фоне происходящего вокруг Украины. Спикер назвал решение Renault «сильным ударом по отечественной промышленности», поскольку, по его словам, продукцию Renault в РФ полноценно заменить невозможно из-за его тесной связи с АвтоВАЗом.