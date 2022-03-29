СМИ узнали о возможной передаче Renault своей доли в АвтоВАЗе

В качестве варианта ухода с российского рынка французский автопроизводитель Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
В настоящее французская корпорация владеет 68% акций российской компании, ещё 32% находятся у госкорпорации «Ростех».
По данным агентства, передачи доли
При этом Ростех не может забрать себе долю французов, поскольку находится под санкциями.
Решение о приостановке деятельности в России руководство Renault
Автоэксперт портала BFM.ru Алексей Аксёнов в этой связи заявил, что концерну Renault «приказали, как и всем», приостановить работу в России на фоне происходящего вокруг Украины. Спикер назвал решение Renault «сильным ударом по отечественной промышленности», поскольку, по его словам, продукцию Renault в РФ полноценно заменить невозможно из-за его тесной связи с АвтоВАЗом.