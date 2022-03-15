СМИ узнали о планах Японии отменить льготный режим в торговле с Россией

Япония намеревается отозвать режим наибольшего благоприятствования при торговле с Россией. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK. По его данным, подобное решение принял премьер-министр страны Фумио Кисида. Официально об этом будет объявлено в среду, 16 марта.

Режим наибольшего благоприятствования означает , что при торговле с конкретным государством страны пользуются одинаковыми льготами и привилегиями. Ранее подобный статус у РФ уже отозвала Канада, после чего практически ко всем поступившим из РФ товарам там стал применяться «общий» тариф в 35% стоимости.

О намерении лишить Россию подобного статуса также заявляли страны G7, куда входят помимо Канады США, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Ранее постоянные представители при ЕС стран-участниц одобрили заявление в ВТО, где требуют лишить РФ статуса. После этого ряд стран — членов ВТО заявили, что готовы предпринять любые действия для защиты своих основных интересов, в том числе — отозвать режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Заявление подписали 13 стран, включая США, Японию, Южную Корею, Молдавию, Великобританию и Евросоюз.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о том, что Япония намерена снизить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. В планы Токио входят инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) и работа над возобновляемыми источниками энергии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз также намерен постепенно отказываться от покупки у России нефти, газа и угля. Решение сообщества объясняется тем, что оно оказалось в ситуации, когда растут нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности. Точные сроки отказа от российских энергоносителей пока не называются.