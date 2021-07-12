СМИ узнали о недопуске россиян к распродаже украинских госкомпаний

Российских граждан не допустят к участию в распродаже порядка трёх тысяч украинских государственных компаний в рамках акционного проекта большой приватизации. Об этом сообщает американское издание The Daily Beast.
Отмечается, что за счёт подобных мер украинское руководство
По словам председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, разведка страны будет следить за каждым участником аукционов. Он также отметил, что якобы 14 иностранных покупателя заявили о своей готовности инвестировать в различные отрасли национальной экономики.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Первый аукцион должен состояться в последний день лета – 31 августа.
Ранее сообщалось, что в Международном валютном фонде (МВФ) безвозмездно выделят Украине почти $3 млрд ($2,7 млрд). Соответствующая помощь будет предоставлена в рамках программы по восстановлению мировой экономики, пострадавшей из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.