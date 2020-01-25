Американские телеканал ABC News и газета Washington Post провели исследование, чтобы выяснить общественное мнение по поводу роста рейтинга президента США Дональда Трампа на 6% среди американцев. Результаты опроса показали, что жители США одобрили экономическую политику Трампа. Об этом
Процент одобрения деятельности президента составил 44%, сравнявшись с рейтингом, бывшим у Трампа в январе 2019 года. По данным опроса, проведённого в октябре прошлого года, его рейтинг составлял 38%. При этом экономическую политику президента поддерживает более половины американцев — 56%, — привели в агентстве данные опроса.
Отмечается, что мнение американцев по поводу импичмента Дональда Трампа поделилось, приблизительно, пополам: 49% не поддерживают отстранение власти, а 43% — уверены, что президент США покинет свой пост.
Ранее NEWS.ru писал о том, в чём различия импичментов Билла Клинтона и Дональда Трампа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен