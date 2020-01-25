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Правительство Москвы увеличило стоимость услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на постановление мэра столицы Сергея Собянина.

Правительство Москвы увеличило стоимость услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на постановление мэра столицы Сергея Собянина. При росте ставки планово-нормативного расхода...