Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Американские телеканал ABC News и газета Washington Post провели исследование, чтобы выяснить общественное мнение по поводу роста рейтинга президента США Дональда Трампа на 6% среди американцев. Результаты опроса показали, что жители США одобрили экономическую политику Трампа. Об этом сообщило РИА Новости.

Процент одобрения деятельности президента составил 44%, сравнявшись с рейтингом, бывшим у Трампа в январе 2019 года. По данным опроса, проведённого в октябре прошлого года, его рейтинг составлял 38%. При этом экономическую политику президента поддерживает более половины американцев — 56%, — привели в агентстве данные опроса.

Отмечается, что мнение американцев по поводу импичмента Дональда Трампа поделилось, приблизительно, пополам: 49% не поддерживают отстранение власти, а 43% — уверены, что президент США покинет свой пост.

Ранее NEWS.ru писал о том, в чём различия импичментов Билла Клинтона и Дональда Трампа.

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