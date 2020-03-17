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Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии. Эр-Рияд ранее объявил, что Saudi Aramco предоставит покупателям скидки в размере $6–8 на баррель нефти.

Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне, пишет Bloomberg. Так, по данным компании Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary превысила $400 тысяч в сутки. Индийская Reliance Industries Ltd зарезервировала судно для транспортировки нефти с Ближнего Востока на западное побережье Индии в начале апреля. Как отмечает агентство, расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет порядка 1,3 тыс. миль (более 2 тыс. км), или 4–5 дней пути.

Цены выросли для дальних маршрутов. По данным Балтийской биржи (товарная и фрахтовая биржа), на второй неделе марта ставка фрахтования танкера с Ближнего Востока в Китай подскочила на 700%, до $243 тысяч в сутки.



Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающим традиционные рамки.

Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. Сроки выполнения поручения не указываются. Накануне королевство объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки, писал NEWS.ru.