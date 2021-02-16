СМИ сообщили о старте переговоров США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/9cd03aee-7052-11eb-bf6c-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Представители США начали переговоры с правительством Германии по вопросу о реализации газового проекта «Северный поток — 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Анонимный собеседник издания The Wall Street Journal, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что на переговорах обсуждается вопрос угрозы американских санкций для немецких компаний, участвующих в реализации российско-германского газового проекта, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что 16 февраля президент США Джо Байден должен объявить перечень компаний, которые, по мнению американской администрации, нарушают законы США, направленные на остановку проекта «Северный поток — 2». Эти компании могут попасть в санкционные списки Соединённых Штатов. При этом Вашингтон может официально отказаться от введения санкций, если это будет противоречить интересам США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине готовились к переговорам с представителями США по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2». До сих пор предметные переговоры на эту тему не велись, так как в Германии ждали окончательных назначений в администрации нового американского президента Джо Байдена.

Власти Германии готовили «пакетное решение» по «Северному потоку — 2», которое должно удовлетворить как Германию, так и США, которые неоднократно выступали против реализации российско-германского газового проекта.