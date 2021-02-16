СМИ сообщили о старте переговоров США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

Представители США начали переговоры с правительством Германии по вопросу о реализации газового проекта «Северный поток — 2», сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Анонимный собеседник издания The Wall Street Journal, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что на переговорах обсуждается вопрос угрозы американских санкций для немецких компаний, участвующих в реализации российско-германского газового проекта,
Отмечается, что 16 февраля президент США Джо Байден должен объявить перечень компаний, которые, по мнению американской администрации, нарушают законы США, направленные на остановку проекта «Северный поток — 2». Эти компании могут попасть в санкционные списки Соединённых Штатов. При этом Вашингтон может официально отказаться от введения санкций, если это будет противоречить интересам США.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине готовились к переговорам с представителями США по вопросу реализации проекта «Северный поток — 2». До сих пор предметные переговоры на эту тему не велись, так как в Германии ждали окончательных назначений в администрации нового американского президента Джо Байдена.
Власти Германии готовили «пакетное решение» по «Северному потоку — 2», которое должно удовлетворить как Германию, так и США, которые неоднократно выступали против реализации российско-германского газового проекта.