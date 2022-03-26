Франция запланировала установить новый терминал для приёма газа

Правительство Франции ведёт переговоры с энергетической компанией TotalEnergies о строительстве плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в северном порту Гавра, сообщила газета Les Echos. По информации издания, Париж собирается принять беспрецедентные меры для увеличения своих мощностей по приёму СПГ и снижения зависимости от российского газа.

Этот проект плавучего СПГ-терминала в Гавре будет полезен, если мы хотим снизить нашу зависимость от газа из России и повысить безопасность поставок, — сказал председатель комиссии по регулированию энергетики Жан-Франсуа Каренко.

Проект строительства нового терминала в городе Гавр готовят Министерство экологических преобразований, энергетические компании TotalEnergies и GRTGaz, а также портовые структуры, объединяющие Гавр, Руан и Париж.

Плавучий терминал может импортировать 50 тераватт-часов (ТВтч) газа в год, или 3,9 миллиона тонн СПГ. Он сможет получать сжиженный газ из Соединённых Штатов, Катара или стран Африки.

TotalEnergies ранее объявила о поэтапной приостановке деятельности в России. Компания сообщила, что больше не будет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2» и не станет заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.

При этом гендиректор французской нефтегазовой компании Патрик Пуянне отметил, что TotalEnergies продолжит сотрудничество с Россией в газовой сфере. Он указал: в отличие от нефти, которую компания может купить в других странах, российский газ заменить нельзя.