СМИ: «Северный поток — 2» хотят достроить в июне

https://static.news.ru/photo/7428b1b6-1c89-11ea-ab5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Компания — оператор газопровода «Северный поток — 2» планирует закончить строительство проекта в июне текущего года.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, журналисты которого получили в распоряжение график работ, а также сведения анонимных источников. Согласно плану, трубоукладочная баржа «Фортуна» достроит располагающуюся в Дании часть к последней неделе мая. После этого она перейдёт к работам на немецкой территории, которые будут завершены в июне.

Сотрудники СМИ попытались получить комментарии у властей Германии и Дании, а также в компании Nord Stream 2, однако им не ответили.

Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что на прошлой неделе получило от компании Nord Stream 2 AG временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока — 2». По словам представителя ведомства, работы в датских водах должны возобновиться с 15 января на основании условий, зафиксированных в выданном разрешении.

Ожидается, что работы будет выполнять баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». Днём 14 января «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась на стоянке. «Балтийский исследователь» уже вернулся к месту проведения работ.

Между тем британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.