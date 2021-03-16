«Коммерсант»: Сечин предупредил Путина о риске потери угольных рынков Азии

https://static.news.ru/photo/a1317c66-8659-11eb-917d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о попытках «ревизии и торможения» решений об увеличении объёмов экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2018 году в ходе совещания в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон, чтобы он пропускал на восток 195 млн тонн российского угля к 2025 году, напомнил Сечин, в том числе не менее 100 млн тонн в сторону портов Приморского края и не менее 85 млн тонн на Ванино-Совгаванский узел.

Как отмечает Сечин, уполномоченные структуры и ведомства не только не представили планы по реализации этих проектов, но и пытаются развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань, где стоимость перевалки составляет $17–18 за тонну, что более чем в полтора раза превышает тарифы в Ванино. Кроме того, такие действия, по мнению Сечина, «не отвечают интересам угольной промышленности РФ» и нецелесообразны с экономической точки зрения.

Правительство в настоящее время прорабатывает вопросы, которые Сечин затронул в письме. Как пишет издание «Коммерсант», глава государства поставил на обращение главы «Роснефти» резолюцию «согласен».

Как сообщал NEWS.ru, ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» подала иски к ЗАО «Издательский дом „Новая газета“», латвийской IStories fonds (интернет-издание «Важные истории») и американскому агентству Bloomberg. По имеющимся данным, «Роснефть» подала заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение». Такую формулировку часто носят иски о защите деловой репутации.