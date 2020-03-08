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Саудовская Аравия не станет резко увеличивать нефтедобычу, чтобы навредить экономике России. По информации источника ТАСС в ОПЕК, саудиты намерены сохранить партнёрские отношения с РФ.

Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке, - заявил источник, якобы осведомлённый о планах ближневосточного государства.

Источник ТАСС признал, что срыв переговоров по ограничению нефтедобычи, 9 марта отправивший цены в пике, позволит Saudi Aramco свободно увеличивать или сокращать добычу без оглядки на ОПЕК+.

По его словам, за кризис на нефтяных рынках ответственны «все участники сделки, особенно крупнейшие участники» - в первую очередь Россия и Саудовская Аравия.

Как писал NEWS.ru, в понедельник 9 марта евро на Forex подорожал до 85,02 рубля, доллар — до 74,5 рубля. Резкий рост связан с 30-процентным обрушением нефтяных цен. Это связано с информацией о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых стороны не договорились о сокращении добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса.