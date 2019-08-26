https://static.news.ru/photo/a8c3bbca-c87c-11e9-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

США в своём стремлении ввести санкции против компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток — 2», не просчитывают последствий. При этом субподрядчиками американских корпораций Chevron и Exxon Mobil в Мексиканском заливе выступает ряд европейских компаний, задействованных и на Балтике.

В случае введения в отношении их ограничений США получат проблемы для своих нефтяных и газовых проектов в заливе. Об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt .

С точки зрения Германии название (законопроекта. — News.ru.) уже выглядит как дерзость: «закон о защите европейской энергетической безопасности» — так звучит недавняя санкционная угроза из Вашингтона, — говорится в статье.

Издание отмечает, что заменить работающие и в заливе, и на Балтике компании невозможно из-за их узкой специализации.

По мнению Handelsblatt, предполагаемые санкции могут также нанесли бы ущерб американским экспортерам газа, поскольку скорее всего заставят европейских покупателей сократить импорт СПГ из США и нарастить поставки из других стран.

Ранее News.ru сообщал, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на три четверти. В данный момент инженерные работы ведутся в России и Германии. По дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и ФРГ проложено 1855 км магистрали. Стартовал финальный этап монтажа конструкций.