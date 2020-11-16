СМИ: розничное кредитование в РФ достигло максимального уровня

https://static.news.ru/photo/3a0e3aa0-282c-11eb-95bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кредитный цикл в банковской рознице закончился в середине 2020-го. После прогнозируется снижение темпов роста одобрений выдачи новых займов гражданам и увеличение числа проблемных долгов.

В середине 2020-го динамика здорового увеличения кредитования жителей РФ достигла максимальных показателей, передаёт портал «Экономика сегодня».

Например, в 2018-м объёмы задолженностей домохозяйств перед финансовыми организациями увеличились на 22%, в 2019-м — на 18%, а за восемь месяцев 2020-го — лишь на 12% в годовом выражении на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По прогнозам экспертов, в ближайший год рост розничных кредитов упадёт на 10–12%, а убытки по выданным денежным средствам, наоборот, вырастут.

Число проблемных займов может составить 6% — показатели возрастут на 1,7% по сравнению с началом 2020-го, когда отметили минимальную долю просрочки за последние 10 лет (4,3%), считают профильные эксперты.

Заём или кредит в настоящий момент желают взять только 20% россиян. Доля таких людей ещё в январе составляла 50%. С наступлением кризиса, вызванного пандемией, россияне изменили своё отношение к кредитам и критериям их отбора. В сентябре настроения заёмщиков изменились, и треть из них считает, что преград для оформления ссуд нет. Но с наступлением второй волны коронавируса этот показатель вновь снизился до 20%.

Сами заёмщики тоже изменили критерии выбора кредиторов. Если год назад они обращали внимание на известность фирмы, число филиалов, размер ставки и ежемесячного платежа, то сейчас 80% заёмщиков обращают внимание на размер переплаты и ежемесячного платежа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуму внесли проект закона о запрете работы микрофинансовых организаций. Долги россиян перед МФО растут рекордными темпами: только за год доля просроченной задолженности выросла с 30 до 40%, а просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиарда рублей.