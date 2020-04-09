Экономика

СМИ: Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

17:31, 09 апреля 2020 567
Фото: OPEC/facebook.com

Москве и Эр-Рияду удалось устранить основные препятствия для подписания нового соглашения о сокращении добычи нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный российский источник.

Как ранее писал NEWS.ru, представители стран — участниц ОПЕК+ начали онлайн-встречу.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

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