СМИ: решающий суд по «Северному потоку — 2» пройдёт в Дюссельдорфе

До конца дня суд в Дюссельдорфе должен принять решение о том, был ли газопровод «Северный поток — 2» правомерно признан не соответствующим энергетическим правилам ЕС. Об этом пишет издание Politico.

Суд рассмотрит жалобу Nord Stream 2 AG, в которой компания просит отменить решение Федерального сетевого агентства ФРГ не исключать «Северный поток — 2» в районе территории ФРГ из-под правил энергорегулирования ЕС. Речь идёт о применении газовой директивы Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потока — 2». В случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза. Отмечается, что итоговое решение почти наверняка будет обжаловано одной из заинтересованных сторон в суде ЕС.

При этом суд должен решить, когда «Северный поток — 2» был юридически завершён. Если в качестве точки отсчёта признают дату до 23 мая 2019 года, газопровод не подпадёт под газовую директиву ЕС, которая требует разделения поставщика и транзитёра газа. В рамках этого проекта обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель, поставки газа по ней могут начаться уже в октябре. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.