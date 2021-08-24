СМИ: решающий суд по «Северному потоку — 2» пройдёт в Дюссельдорфе

До конца дня суд в Дюссельдорфе должен принять решение о том, был ли газопровод «Северный поток — 2» правомерно признан не соответствующим энергетическим правилам ЕС. Об этом пишет издание Politico.
Суд
При этом суд должен решить, когда «Северный поток — 2» был юридически завершён. Если в качестве точки отсчёта признают дату до 23 мая 2019 года, газопровод не подпадёт под газовую директиву ЕС, которая требует разделения поставщика и транзитёра газа. В рамках этого проекта обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG.
Ранее сообщалось, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель, поставки газа по ней могут начаться уже в октябре. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.