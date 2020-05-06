СМИ рассказало, как Эр-Рияд реагирует на обвал нефтяных цен

https://static.news.ru/photo/ef7add08-8f1b-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Саудовской Аравии принимают беспрецедентные меры для поддержки экономики страны в условиях кризиса, который вызван обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Наследный принц Мухаммед Бен Сальман, вероятно, свернёт некоторые из своих проектов или сократит их масштаб.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Издание предполагает, что в 2020 году стране придётся использовать $32 млрд из её валютных резервов, а также заимствования средств на долговых рынках.

Деньги потребуются, в том числе и для помощи частному бизнесу. Его представителям обещают отсрочку по выплатам налога с продаж, акцизов и налога на прибыль. Также Центробанк Саудовской Аравии предлагает ликвидность банкам, чтобы они могли реструктуризировать кредиты и дали возможность заёмщикам взять отсрочку по уплате кредитов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Саудовская государственная корпорация Saudi Aramco отложила формирование ценового графика на экспортные поставки нефти в июне. В прошлом месяце, когда нефтяные котировки пережили ряд резких падений и взлётов, Saudi Aramco несколько раз переносила публикацию майских цен. Причины такого решения не указываются.