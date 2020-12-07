СМИ: программу поддержки системообразующих компаний продлят на 2021 год

https://static.news.ru/photo/70f742fa-38e4-11eb-9d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России решило продлить действие мер адресной поддержки системообразующих предприятий, сообщили источники, близкие к кабмину.

Решение о продлении срока действия программы было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, пишут «Известия» со ссылкой на инсайдеров.

Таким образом, оказавшиеся в трудной ситуации в связи с пандемией компании смогут в течение 2021 года получать субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии. Также, по информации издания, Белоусов поручил дополнить перечень системообразующих предприятий, внеся в него компании из отрасли организации мероприятий и выставок, а также занимающиеся деятельностью в сфере научных исследований.

По мнению директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, при худшем сценарии развития эпидемиологической ситуации с риском банкротства могут столкнуться 5–10% системообразующих предприятий. Он отметил, что продлевать меры поддержки имеет смысл в отношении тех из них, что сохраняют занятость, обеспечивают обороноспособность страны, выступают градообразующими или недряют важные технологии, способные стать локомотивом для восстановления экономики.

Как писал NEWS.ru, единовременные выплаты врачам, которые переедут работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, будут удвоены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.