СМИ: операторы попросили РЖД снизить плату за простой вагонов

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к РЖД с просьбой снизить или отменить плату за простой незадействованных вагонов.
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Но ОАО «РЖД» полагает, что так делать нельзя: при отмене платы на инфраструктуру хлынет свыше 300 тыс. вагонов, и кризис лишь углубится, — говорится в письме.
Также СОЖТ призывает РЖД поддержать предложение ФАС об увеличении скидок на перевозку к действующим тарифам до 99%. Глава РЖД Олег Белозёров, отвечая на это письмо, заявил, что отмена нижней границы тарифного коридора создаст ожидания о возможности более широкого снижения тарифов ниже уровня, обоснованного экономически.
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