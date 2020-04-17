СМИ: операторы попросили РЖД снизить плату за простой вагонов

https://static.news.ru/photo/c5acc3da-807d-11ea-b140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) обратился к РЖД с просьбой снизить или отменить плату за простой незадействованных вагонов.

Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на текст письма председателя президиума союза Игоря Ромашова. Согласно ему, из-за введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса на путях в данный момент простаивают 134 тыс. вагонов, что вдвое больше, чем в тот же период годом ранее.

Но ОАО «РЖД» полагает, что так делать нельзя: при отмене платы на инфраструктуру хлынет свыше 300 тыс. вагонов, и кризис лишь углубится, — говорится в письме.

Также СОЖТ призывает РЖД поддержать предложение ФАС об увеличении скидок на перевозку к действующим тарифам до 99%. Глава РЖД Олег Белозёров, отвечая на это письмо, заявил, что отмена нижней границы тарифного коридора создаст ожидания о возможности более широкого снижения тарифов ниже уровня, обоснованного экономически.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководство Российских железных дорог рассматривает возможность перевода части сотрудников на постоянную удалённую работу после завершения режима самоизоляции.