СМИ: Минфин согласовал запрет импорта бензина в РФ до 1 октября

https://static.news.ru/photo/3be90492-8956-11ea-b906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ одобрило предложение Министерства энергетики о запрете до 1 октября импорта в Россию нефтепродуктов по цене ниже отечественных.

Да, Минфин согласовал. В настоящий момент он находится на финальном согласовании в правительстве, — заявил источник в одном из министерств журналистам ТАСС.

Он подчеркнул, что запрет будет введён на ввоз в Россию дизеля, бензина, керосина и газойлей.

В настоящий момент российские нефтеперерабатывающие заводы не могут конкурировать с зарубежными из-за действия демпфирующего механизма. Он удерживает цену на бензин и дизельное топливо на АЗС в пределах инфляции. При высокой стоимости нефти государство предоставляет НПЗ компенсацию, а при низкой стоимости нефтяники должны платить государству сверхприбыль.

NEWS.ru писал, что глава Минэнерго Александр Новак исключил вероятность резких скачков цены на бензин. Он считает, что в 2020 году страна не столкнётся с резким скачком цены на бензин.