СМИ: Костин и Греф призывали власти РФ меньше помогать гражданам

В апреле 2020 года главы «Сбербанка» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направляли совместное обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просили председателя правительства сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса.
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Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики, — говорится в документе.
Убытки банков от таких программ поддержки, по мнению авторов обращения, могут усугубиться тем, что клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады. Выход из кризиса банкиры видели в отказе от новых правительственных мер по поддержке населения и бизнеса.
При этом «База» отмечает, что в более поздних интервью Греф и Костин заявляли, что текущий кризис хуже всего отразился на гражданах и компаниях, а не на банках.
Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям, — передаёт издание слова Грефа, сказанные в одном из интервью.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американское издание Forbes составило рейтинг наиболее удобных для клиентов банков. В этот раз в рейтинг не попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Уральский банк реконструкции и развития, ЮниКредит Банк, «Кубань Кредит» и Россельхозбанк.
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