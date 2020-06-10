СМИ: Костин и Греф призывали власти РФ меньше помогать гражданам

https://static.news.ru/photo/c513de66-ab0e-11ea-8289-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле 2020 года главы «Сбербанка» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин направляли совместное обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором просили председателя правительства сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса.

Об этом сообщает издание «База». По его данным, в обращении они подчёркивают, что нынешний кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», а потери банковской системы от подобных программ составят около 500 млрд рублей.

Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики, — говорится в документе.

Убытки банков от таких программ поддержки, по мнению авторов обращения, могут усугубиться тем, что клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады. Выход из кризиса банкиры видели в отказе от новых правительственных мер по поддержке населения и бизнеса.

При этом «База» отмечает, что в более поздних интервью Греф и Костин заявляли, что текущий кризис хуже всего отразился на гражданах и компаниях, а не на банках.

Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям, — передаёт издание слова Грефа, сказанные в одном из интервью.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американское издание Forbes составило рейтинг наиболее удобных для клиентов банков. В этот раз в рейтинг не попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Уральский банк реконструкции и развития, ЮниКредит Банк, «Кубань Кредит» и Россельхозбанк.