СМИ: клиенты Wildberries стали в пять раз чаще пользоваться системой «Мир»

Россияне стали в пять раз чаще расплачиваться на Wildberries с помощью платёжной системы «Мир» после того, как онлайн-ретейлер начал указывать размеры платёжных комиссий в ценах на товары при оплате банковскими картами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования Wildberries.

Как заявили в руководстве магазина, 15 августа первые и вторые места в рейтинге предпочтений россиян занимали иностранные платёжные системы, а третье — российская «Мир». Однако уже 20 августа система «Мир» вышла на первое место по объёмам транзакций среди всех платёжных систем, объёмы транзакций SberPay от «Сбера» также выросли в пять раз. Количество заказов на Wildberries с 16 по 22 августа выросло на 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозам Wildberries, SberPay может занять второе место среди способов онлайн-оплаты после системы «Мир». Третье место может получить СБП, востребованность которой также активно растёт. Благодаря появлению нового функционала на Wildberries россияне могут экономить около 40 млн рублей ежедневно, а в дальнейшем примеру Wildberries могут последовать и другие магазины.

Ранее сообщалось, что представители российского маркетплейса Wildberries обвинили иностранные платёжные системы, включая Visa и Mastercard, в рассылке писем «с угрозами штрафных санкций». В Wildberries сочли такие шаги недружественными и упрекнули конкурентов в давлении на российские банки. Более того, в отечественном маркетплейсе назвали подобные меры попыткой зарубежных систем воспользоваться доминирующим положением на внутреннем рынке и реализацией способов недобросовестной конкуренции.