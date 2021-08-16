СМИ: Китай может надавить на Россию из-за поставок минтая

Чтобы добиться от России права вылова минтая в её водах, Китай может закрыть свои порты, объяснив этот шаг мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Такую точку зрения высказали эксперты британского аналитического центра Planet Tracker. Об этом сообщает РБК.

В начале 2021 года китайские рынки практически полностью были закрыты для российских экспортеров минтая. Это привело к огромному сокращению улова. С начала года на Дальнем Востоке выловили 1,24 млн тонн минтая – это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики считают, что Китай так пытается оказывать давление на Россию, чтобы получить разрешение на самостоятельный вылов минтая на ее территории. Доходы от вылова значительно превышают доходы от переработки рыбы, отмечают специалисты. Китай является основным покупателем российского минтая, который добывается в России больше всех остальных рыб. На долю КНР приходится 55% всего улова.

Ранее сообщалось, что доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась до 15% с 67%. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса. В то же время поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% до 58%. Республика стала лидером среди импортёров российской рыбы.