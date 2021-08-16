СМИ: Китай может надавить на Россию из-за поставок минтая

Чтобы добиться от России права вылова минтая в её водах, Китай может закрыть свои порты, объяснив этот шаг мерами по борьбе с пандемией коронавируса. Такую точку зрения высказали эксперты британского аналитического центра Planet Tracker. Об этом сообщает РБК.
В начале 2021 года китайские рынки практически полностью были закрыты для российских экспортеров минтая. Это привело к огромному сокращению улова. С начала года на Дальнем Востоке выловили 1,24 млн тонн минтая – это почти на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики считают, что Китай так
Ранее сообщалось, что доля Китая в российском экспорте рыбы сократилась до 15% с 67%. Это связано с ограничениями, которые ввела КНР из-за пандемии коронавируса. В то же время поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% до 58%. Республика стала лидером среди импортёров российской рыбы.