СМИ: ФРГ не хочет отказываться от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/59421512-ef8e-11ea-92bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Соратники канцлера Германии Ангелы Меркель не хотят отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

По данным Bloomberg, ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не планируют поддерживать санкции против российского проекта из-за немецкой промышленности. Кроме того, более глубокие связи ФРГ и РФ также этому препятствуют.

Берлин настроен сохранить проект из-за открытой враждебности Вашингтона к «Северному потоку — 2». Немецкое правительство также не готово выплачивать компенсации компаниям, которые задействованы в строительстве газопровода.

Кроме того, Восточный комитет немецкой экономики предостерёг власти от отказа. Там подчеркнули, что Меркель сама просила не связывать «Северный поток — 2» с ситуацией с Навальным.

Инцидент с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité. Согласно их заключению, блогер отравился токсином группы ингибиторов холинэстеразы. Это обширная группа веществ, которая применяется как в лекарствах, так и в сильнейших нервно-паралитических ядах. Исход болезни Навального пока остаётся неизвестным.

Военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Строительство «Северного потока — 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы. В итоге подрядчик — швейцарская компания Allseas — прекратил дальнейшие работы. Вместо швейцарских кораблей Россия привела в Балтийское море свои суда-трубоукладчики.

Возобновление строительства «Северного потока — 2» формально разрешено с 4 августа, когда закончился срок подачи апелляций на разрешение Датского энергетического агентства (DEA) использовать суда с якорным позиционированием. Между тем информация о начале работ до сих пор не появилась. В Nord Stream 2 AG заявили, что о дальнейших шагах и планах по возобновлению работ сообщат своевременно. В компании пояснили, что строителям осталось проложить примерно 160 км труб.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета немецкого бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что власти Германии должны свернуть совместный проект «Северный поток — 2» в качестве реакции на инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.